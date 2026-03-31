Госдолг России за 2025 год вырос на 21 процент

По итогам 2025 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 21 процент по сравнению с показателями 2024 года и достиг 35,1 триллиона рублей. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь — декабрь 2025 года.
В ведомстве подчеркнули, что рост долга составил 6,1 триллиона рублей, он отражает совокупные финансовые обязательства государства на 1 января 2026 года. Внутренний долг страны за отчетный период увеличился на 6,9 триллиона рублей, что соответствует росту на 29,1 процента. Он составил 30,7 триллиона рублей.
При этом внешний долг снизился на 818,4 миллиарда рублей, или на 15,4 процента, до 4,5 триллиона рублей. В ведомстве пояснили, что такие изменения связаны с динамикой заимствований и обслуживанием долговых обязательств.
В докладе также указано, что установленные на 1 января 2026 года верхние пределы государственного внутреннего и внешнего долга, а также долга по государственным гарантиям, не были превышены. В Счетной палате подчеркнули, что контроль за лимитами долга сохраняется и соответствует установленным нормативам.
Кроме того, в документе сказано, что расходы на обслуживание государственного долга в 2025 году составили 3,2 триллиона рублей, что составляет 99,9 процента показателя сводной бюджетной росписи. Ведомство отметило, что уровень расходов на обслуживание долговых обязательств остается плановым и не вызывает отклонений от бюджета.
Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 февраля текущего года составлял 61,97 миллиарда долларов, это произошло впервые с 2006 года.