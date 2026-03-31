Юрий Трутнев проверил восстановление подшефных территорий ДНР

Заместитель Председателя Правительства РФ — полпред в ДФО Юрий Трутнев проинспектировал ход восстановления социальной инфраструктуры в шести муниципальных образованиях ДНР, где работают дальневосточные регионы. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Республика Саха (Якутия), Забайкальский край и Бурятия, а также Сахалин и Хабаровский край активно включились в работу по восстановлению и капитальным ремонтам важнейших объектов социальной и коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
В общей сложности с 2022 года дальневосточными регионами восстановлено более 1 тысячи объектов инфраструктуры, организован отдых для более 11 тысяч детей. В Донецкую народную республику направлено 1400 тонн гуманитарной помощи.
— Самое главное — мы продолжаем темпы, которые набрали в предыдущие годы. У нас нет задержек по сдаче объектов. К сожалению, иногда на Дальнем Востоке строительство объектов происходит несколько дольше, чем хотелось бы, а вот на новых территориях срывов срока нет, — отметил вице-премьер Юрий Трутнев.
Не менее масштабные работы запланированы и на текущий 2026 год. Предстоит привести в порядок 22 населенных пункта, в которых проживают более 205 тысяч человек. Будут выполнены работы по восстановлению и ремонту 9 школ, 7 детских садов, 4 4 спортивных объекта, 3 домов культуры и учреждений здравоохранения. С начала этого года уже передано 34 тонны гуманитарной помощи.
В подшефном Хабаровскому краю Дебальцево запланированы капитальный ремонт водонасосной станции, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и реконструкция одного из скверов.
— Мы же помогаем нашим братским территориям. Помогаем детям спортивными объектами, школами. Помогаем восстановить жизнь на территориях, на которых еще недавно была война. Это важное дело. Все это понимают и делают все от души, — подчеркнул Юрий Трутнев.