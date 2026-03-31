Сезон проката электросамокатов и велосипедов стартует в Москве 1 апреля

«Операторы проката уже начали расставлять самокаты и велосипеды на велопарковки. Аренда транспорта в приложениях станет доступна уже с 1 апреля», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Уточняется, что в этом сезоне для пользователей подготовили 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. электроскутеров улучшенной модели, механические велосипеды (200 взрослых и 50 детских), новые электросамокаты.
Арендовать самокат или велосипед можно только после прохождения верификации через Mos ID. Система не допускает тех, кому не исполнилось 18 лет, напомнили в пресс-службе.
По итогам 2025 года пользователи совершили на самокатах 71 млн поездок, 85% из которых были с транспортной целью. Операторы заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей, число ДТП с участием прокатных средств индивидуальной мобильности снизилось на 57%. Аварий с детьми стало меньше на 72%.
Как отмечается, для безопасности поездок в столице расшили карту медленных зон — теперь их 420 по всему городу.
«В новом сезоне проката мы продолжим повышать комфорт и безопасность поездок, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с операторами, Госавтоинспекцией и ситцентром ЦОДД будем пресекать нарушения — в городе работают более 100 камер видеофиксации. Кроме того, для удобства пользователей продолжим развивать велоинфраструктуру в разных районах столицы», — подчеркнул Ликсутов.
В пресс-службе Whoosh рассказали, что поездки на электросамокатах компании будут возможны даже при ограничениях мобильного интернета: с помощью технологий сервиса горожане могут начать аренду даже без использования телефона. В новом сезоне москвичи также могут арендовать электросамокаты сервиса по карте «Тройка».
В свою очередь в пресс-службе сервиса «Юрент» пояснили, что в 2026 году на улицах города пользователей будут ждать электросамокаты модели Ninebot S90L и электровелосипеды последнего поколения. Сервис продолжит меры, направленные на повышение безопасности поездок.
В пресс-службе «Яндекс Go» добавили, что в новом сезоне устройства будут доступны для аренды не только физическим лицам, но и корпоративным пользователям: компании смогут оплачивать поездки своих сотрудников на самокатах.