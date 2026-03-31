Сезон проката электросамокатов и велосипедов стартует в Москве 1 апреля

В пресс-службе Whoosh рассказали, что поездки на электросамокатах компании будут возможны даже при ограничениях мобильного интернета: с помощью технологий сервиса горожане могут начать аренду даже без использования телефона. В новом сезоне москвичи также могут арендовать электросамокаты сервиса по карте «Тройка».