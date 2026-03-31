В Волгограде отменили авиарейс до Санкт-Петербурга

В Волгограде после вводимых Росавиацией ограничений на работу аэропорта «Пулково» отменили дневной рейс.

В Волгограде после вводимых Росавиацией ограничений на работу аэропорта «Пулково» отменили дневной рейс до Санкт-Петербурга.

Улететь в северную столицу жители Волгограда планировали сегодня в 16:45. Однако уже утром стало известно, что рейс авиакомпании «Победа» DP 518 не состоится.

О закрытии неба над Санкт-Петербургом сотрудники Росавации сообщили накануне вечером. В 6:08 в ведомстве уточнили, что из-за временных ограничений авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. О возвращении к прежнему режиму работы в «Пулково» заявили в 7:15.

По информации Минобороны, сегодня ночью в небе над Ленинградской областью сбивали украинские БПЛА самолетного типа.

Фото Павла Мирошкина.

