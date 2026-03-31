Суд продлил арест фигурантке дела о похищении подростка в Красноярске

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января в сопровождении неизвестного. Из сейфов в квартире было украдено около 3 миллионов рублей. На следующий день вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута Батыровой. СК РФ возбудил в отношении нее дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку. Ей предъявлено обвинение. Позднее в Благовещенске был задержан 22-летний житель Тюменской области, выполнявший функцию курьера. Он доставлен в Красноярск и арестован.