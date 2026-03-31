Суд продлил арест фигурантке дела о похищении подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 31 мар — РИА Новости. Суд продлил содержание в СИЗО до 22 мая включительно Аделине Батыровой, обвиняемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
«Центральный районный суд Красноярска… продлил срок содержания под стражей Батыровой А. И., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Срок содержания под стражей Батыровой… продлили… по 22 мая 2026 года, с содержанием в СИЗО 1 города Красноярска», — сказала собеседница агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января в сопровождении неизвестного. Из сейфов в квартире было украдено около 3 миллионов рублей. На следующий день вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута Батыровой. СК РФ возбудил в отношении нее дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку. Ей предъявлено обвинение. Позднее в Благовещенске был задержан 22-летний житель Тюменской области, выполнявший функцию курьера. Он доставлен в Красноярск и арестован.