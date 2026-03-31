101 выжигание сухой растительности запланировано на 31 марта в Ростовской области

Четыре аварии произошли за сутки в Ростовской области.

На 31 марта в Ростовской области запланировано 101 контролируемое выжигание сухой растительности. Мероприятия пройдут на территории 27 муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Также в сообщении сказано, что за минувшие сутки, 30 марта, спасатели ликвидировали 14 техногенных пожаров. В результате этих происшествий два человека погибли, еще двое были спасены. Также произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли три человека.

Всего к ликвидации последствий происшествий за сутки привлекались 156 человек и 39 единиц техники.

