101 выжигание сухой растительности запланировано на 31 марта в Ростовской области

На 31 марта в Ростовской области запланировано 101 контролируемое выжигание сухой растительности. Мероприятия пройдут на территории 27 муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Также в сообщении сказано, что за минувшие сутки, 30 марта, спасатели ликвидировали 14 техногенных пожаров. В результате этих происшествий два человека погибли, еще двое были спасены. Также произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли три человека.
Всего к ликвидации последствий происшествий за сутки привлекались 156 человек и 39 единиц техники.
