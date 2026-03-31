Бизнесмен из Хабаровска обвиняется за кражу 700 тысяч у инвесторов

В Хабаровске привлечен к уголовной ответственности 36-летний мужчина, обманувший своих знакомых под предлогом развития предприятия, как сообщает Пресс-служба УМВД России по г. Хабаровску. Фигурант убедил двух горожан инвестировать крупные суммы в поставки фанеры, которые в действительности не осуществлялись. Подробности дела — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Следствие выяснило, что подозреваемый позиционировал себя как крупного поставщика древесины из Забайкальского края. Двое жителей краевой столицы доверились «предпринимателю»: один отдал 300 тысяч рублей наличными, а второй перечислил 380 тысяч на карту. Похитив в общей сложности порядка 700 тысяч рублей, обвиняемый прекратил всякое общение с инвесторами и перестал отвечать на звонки.
Задержание проводили сотрудники отдела по раскрытию IT-преступлений городского управления МВД. Полицейские установили, что никакой фирмы у мужчины не было, а ранее он уже привлекался к ответственности за мошенничество. На текущий момент все следственные действия завершены, доказательная база собрана, материалы переданы в судебные инстанции.
