«Я Рядом»: нижегородский айтишник разработал ИИ-ассистента для семей с детьми с аутизмом

Отец Дарьи отмечает, что долго не мог принять для себя диагноз дочки — и тогда начал искать «волшебную таблетку» от аутизма. Выход из ситуации нашел в своей работе: Данила работает в ИТ-сфере, разрабатывает сложные мультиагентные решения на базе искусственного интеллекта и решил, что все свои знания и умения может перенести в социально значимую историю. В ноябре 2025 года нижегородец начал разрабатывать чат-бота, из которого хотел сделать незаменимого помощника для семей, столкнувшихся со страшным диагнозом. По началу он много времени проводил за чтением научных публикаций по теме аутизма на просторах интернета, проверяя доказательность тех или иных препаратов и их риски. Попутно он встречал десятки мошенников, которые предлагали за деньги исцелить Дарью. И тогда весь свой накопленный опыт отразил в ИИ-ассистенте «Рядом».