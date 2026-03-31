Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Красноярска стартует сезон уличной торговли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе с 1 апреля начнется сезон работы социальных рядов садоводов и огородников.

Источник: НИА Красноярск

Прилавки, убранные на зимний период, подготовлены и уже возвращены на прежние места.

Заявки от горожан на торговлю принимались с 1 марта. В этом году поступило около 40 обращений, сообщает мэрия. В районе организовано более 150 мест для торговли с учетом сменности по восьми адресам:

ул. Дзержинского — ул. Красной Армии, 3;

ул. Ленина — ул. Сурикова, 28;

ул. Линейная, 105;

ул. Парижской Коммуны, 14;

ул. Парижской Коммуны, 34 — ул. Ленина, 32;

ул. Республики, 43;

ул. Чернышевского, 104;

ул. Чернышевского, 110.

В администрации напоминают, что торговля в неустановленных местах запрещена и может повлечь штрафы от 500 до 10 тысяч рублей, а также изъятие продукции. В прошлом году к ответственности за подобные нарушения привлекли 38 человек.

16+