В центре Красноярска стартует сезон уличной торговли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе с 1 апреля начнется сезон работы социальных рядов садоводов и огородников.
Прилавки, убранные на зимний период, подготовлены и уже возвращены на прежние места.
Заявки от горожан на торговлю принимались с 1 марта. В этом году поступило около 40 обращений, сообщает мэрия. В районе организовано более 150 мест для торговли с учетом сменности по восьми адресам:
ул. Дзержинского — ул. Красной Армии, 3;
ул. Ленина — ул. Сурикова, 28;
ул. Линейная, 105;
ул. Парижской Коммуны, 14;
ул. Парижской Коммуны, 34 — ул. Ленина, 32;
ул. Республики, 43;
ул. Чернышевского, 104;
ул. Чернышевского, 110.
В администрации напоминают, что торговля в неустановленных местах запрещена и может повлечь штрафы от 500 до 10 тысяч рублей, а также изъятие продукции. В прошлом году к ответственности за подобные нарушения привлекли 38 человек.
16+