Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Розовую Луну смогут увидеть нижегородцы 2 апреля

Момент полнолуния ожидается в 5:11 утра по московскому времени.

Жители Нижнего Новгорода 2 апреля получат возможность увидеть уникальное астрономическое событие — так называемую Розовую Луну. Эта информация содержится в актуальном астрономическом календаре.

Момент полнолуния ожидается в 5:11 утра по московскому времени. Его значение выходит за рамки обычного, поскольку именно в этот период определяется дата празднования католической Пасхи в 2026 году. Полная Луна займет свое место в созвездии Девы. Важно отметить, что фактический цвет небесного тела останется неизменным.

Термин «Розовая Луна» берет начало из индейских традиций, связанных с цветением флокса шиловидного, обладающего розовыми цветами, в этот период года. В свою очередь, китайская культура ассоциировала это полнолуние с пионами, именуя его Пионовой Луной.

Несмотря на отсутствие реального изменения цвета, при благоприятном стечении обстоятельств спутник Земли может визуально казаться окрашенным в розоватые тона.

Напомним, что в прошлый раз нижегородцы могли наблюдать розовое полнолуние 24 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что магнитная буря придет в Нижний Новгород 31 марта.