Розовую Луну смогут увидеть нижегородцы 2 апреля

Жители Нижнего Новгорода 2 апреля получат возможность увидеть уникальное астрономическое событие — так называемую Розовую Луну. Эта информация содержится в актуальном астрономическом календаре.
Момент полнолуния ожидается в 5:11 утра по московскому времени. Его значение выходит за рамки обычного, поскольку именно в этот период определяется дата празднования католической Пасхи в 2026 году. Полная Луна займет свое место в созвездии Девы. Важно отметить, что фактический цвет небесного тела останется неизменным.
Термин «Розовая Луна» берет начало из индейских традиций, связанных с цветением флокса шиловидного, обладающего розовыми цветами, в этот период года. В свою очередь, китайская культура ассоциировала это полнолуние с пионами, именуя его Пионовой Луной.
Несмотря на отсутствие реального изменения цвета, при благоприятном стечении обстоятельств спутник Земли может визуально казаться окрашенным в розоватые тона.
Напомним, что в прошлый раз нижегородцы могли наблюдать розовое полнолуние 24 апреля 2024 года.
