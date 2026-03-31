В Прикамье абсолютный температурный рекорд марта перешел к Чернушке

Март 2026 года продолжает переписывать температурные максимумы в Пермском крае. Новый абсолютный рекорд месяца за всю истории метеонаблюдений на территории региона был превышен 30 марта. Он продержался 18 лет с 2008 года.
Новым рекордсменом стала Чернушка. Столбик термометра вплотную приблизился к 20-градусной отметке. Новый суточный рекорд теперь равен +19,7 градуса. Прежний равнялся +17,4 градуса и был установлен в Вае.
В Перми 30 марта был установлен уже 13-й температурный рекорд месяца. Прежний был установлен в 2020 году и равнялся +13,6 градуса, новый составляет +14,3 градуса. Есть вероятность, что будет побит рекорд и сегодня, 31 марта.
Новые рекордные высоты марта в Перми, установленные в 2026 году: +7,6 градуса — 13 марта, +9,5 градуса — 14 марта, +12 градусов — 15 марта, +9,9 градуса — 16 марта, +11 градусов — 17 марта, +10,3 градуса — 18 марта, +10,5 градуса — 19 марта, +9,2 градуса — 20 марта, +10,8 градуса — 24 марта, +11,4 градуса — 25 марта, +17,3 градуса — 28 марта, +12,6 градуса — 29 марта, +14,3 градуса — 30 марта.
Отклонение от климатической нормы средней температуры воздуха марта 2026 года уже составляет +2,2 градуса.