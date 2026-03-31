Семейная пара из ЕАО лишилась 83 тысяч при покупке автозапчасти онлайн

В ЕАО, в Облучье, семейная пара стала жертвой мошенников при попытке купить автозапчасть через Интернет, — сообщает полиция Биробиджана. Общая сумма ущерба составила 83 500 рублей.

Мужчина нашёл объявление о продаже на якобы специализированном сайте и оставил заявку. Через мессенджер с ним связался «продавец» и прислал ссылку для оплаты. Женщина перевела деньги и проверила в приложении курьерской доставки, что посылка зарегистрирована. Через два дня информация исчезла, а собеседник перестал выходить на связь. Пара сразу обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские предупреждают: пользуйтесь проверенными интернет-магазинами, не спешите вносить предоплату и при возможности оплачивайте наложенным платежом.