Фасады зданий в Москве начали промывать после зимы

«С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали», — сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.
Он пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично.
«Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяются специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10−15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой», — добавил заммэра.
По его словам, промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года.