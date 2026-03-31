Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фасады зданий в Москве начали промывать после зимы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов зданий. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали», — сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.

Он пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично.

«Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяются специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10−15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой», — добавил заммэра.

По его словам, промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года.