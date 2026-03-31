Роспотребнадзор: при укусе грызуна важно предотвратить заражение бешенством

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, что делать при укусе грызуна. Об этом пишет портал 450media.ru.
Как отметил ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области Павел Макаров, грызуны являются переносчиками столбняка, «мышиной лихорадки», лептоспироза и бешенства.
Если вас укусила мышь или крыса, важно быстро обработать рану. Для этого промойте место укуса водой с хозяйственным мылом в течение 10−15 минут. Затем рану надо обработать перекисью водорода или хлоргексидином, а края раны смазать йодом. На место укуса наложите повязку из бинта и марли, чтобы предотвратить попадание грязи. Обязательно стоит обратиться в поликлинику, где врач примет решение о необходимости применения вакцины от бешенства.
Укусить могут как домашние животные (крыса или хомяк), так и дикие (сурок или бобер). За домашними питомцами стоит понаблюдать: если животное ведет себя адекватно, не отказывается от еды, оно активно, то опасность болезни минимальна.