Поликлиники № 7 и № 21 присоединят к пятой больнице в Нижнем Новгороде

На прошлой неделе появилась информация о том, что в состав городской клинической больницы № 5 Нижнего Новгорода войдут две поликлиники. Как сообщает телеграм-канал «Бокал прессека», речь идет о поликлиниках № 21 и № 7. Для ГКБ № 5 это первый опыт за всю историю — раньше поликлиник в составе больницы не было. После объединения медучреждение станет головным.