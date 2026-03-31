Поликлиники № 7 и № 21 присоединят к пятой больнице в Нижнем Новгороде

На прошлой неделе появилась информация о том, что в состав городской клинической больницы № 5 Нижнего Новгорода войдут две поликлиники. Как сообщает телеграм-канал «Бокал прессека», речь идет о поликлиниках № 21 и № 7. Для ГКБ № 5 это первый опыт за всю историю — раньше поликлиник в составе больницы не было. После объединения медучреждение станет головным.
Напомним, ранее был представлен новый исполняющий обязанности главного врача ГКБ № 5 — им стал Сергей Богданов, прежде руководивший больницей имени Семашко. Кроме того, на ремонт ангиографа — оборудования для диагностики сосудов — больнице выделят 34 миллиона рублей.
Тем временем в правительстве региона сообщили, что в 2026 году в Нижегородской области приведут в порядок 45 участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Работы затронут 23 муниципальных округа.