Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: эксперты не смогли доказать, что Кирка убили из винтовки обвиняемого

Защита Робинсона подала ходатайство о переносе предварительных слушаний по делу Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Адвокаты Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве активиста Чарли Кирка, заявили, что экспертиза не смогла однозначно связать пулю, извлеченную из тела погибшего, с оружием их подзащитного. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на материалы защиты.

По словам адвокатов, специалисты Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) не смогли подтвердить, что пуля выпущена именно из винтовки, предположительно принадлежавшей Робинсону. Защита заявляет, что такие обстоятельства расследования ставят под сомнение ключевое доказательство обвинения.

Как передает Fox News, адвокаты подали ходатайство о переносе предварительных слушаний по меньшей мере на шесть месяцев. Защита намерена использовать выводы экспертов ATF как аргумент в пользу невиновности Робинсона.

Кроме того, защите необходимо дополнительное время для изучения отчетов ФБР и ATF по результатам ДНК-анализа. Согласно материалам дела, на ряде улик обнаружены генетические следы нескольких разных людей.

Напомним, Чарли Кирк, известный правоконсервативный деятель и сторонник Дональда Трампа, получил пулю в шею в сентябре 2025 года во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Обвинение в убийстве было предъявлено Тайлеру Робинсону. Прокуратура намерена добиваться смертной казни.

