Эксперт: Девелоперы включаются в «зеленую» повестку

В течение последних лет ESG-повестка все чаще становится важной частью стратегического развития российских компаний с учетом их отраслевых и индивидуальных особенностей. Одна из причин этого — государственный вектор УР и новые регуляторные требования в области ESG. В 2021 году в России была разработана таксономия «зеленых» проектов (система критериев их экологической устойчивости), принят закон об ограничении выбросов парниковых газов, выпущены рекомендации ЦБ по раскрытию компаниями нефинансовой информации и т.д.
Первой ступенью на пути к созданию концепции ESG стало формирование в середине прошлого века понятия об устойчивом развитии (УР), в основу которого был положен рациональный подход к использованию ресурсов, построенный на трех ключевых компонентах: экологическом, социальном и экономическом. Предполагалось, что бизнес может внести свой вклад в решение серьезных общественных проблем (социальное неравенство, бедность, загрязнение окружающей среды и т.д.) благодаря идее корпоративной социальной ответственности (КСО) — новой форме деятельности с инструментарием и тактикой, ориентированной на УР. Концепция ESG, в свою очередь, объединила практики бизнеса и перевела их в экологические (Environmental), социальные (Social) и управленческие (Governance) метрики и показатели, необходимые для оценки компаний и стран с точки зрения оказываемого им воздействия и прогресса в области УР.
Опросы показывают, что уровень экологической культуры россиян растет. Согласно результатам совместного опроса компании E+Change и агентства Better, проведенного в конце 2024 года, 83% потребителей проявили интерес к теме ответственных брендов или устойчивых товаров и услуг. 60% респондентов доверяют организациям, придерживающимся ESG принципов, намного больше, чем обычным, а это положительно отражается на продажах.
Сейчас можно смело сказать, что за темой ESG будущее — как в плане продвижения брендов, так и привлечения новых сотрудников. В исследовании центра устойчивого развития Школы управления Сколково за 2024 год упоминается, что хорошая репутация компании — один из ключевых маркеров УР — является третьим по значимости фактором при выборе работы для 58% представителей поколения Z и 56% миллениалов. В целом в ходе этого исследования большая часть опрошенных по всем возрастным группам готова доплачивать до 10% за товары, которые регулярно потребляет, если их производство будет более экологичным.
Современная популяризация здорового образа жизни рождает спрос на «зеленые» решения для города и формирует новую конкурентную среду, на которую реагируют застройщики.
Уровень экологической культуры россиян постоянно повышается.
Сегодня в сфере девелопмента можно выделить следующие примеры работы в этом направлении.
Экологические аспекты. Это ориентация на «зеленое» строительство с особым вниманием к вопросам экономии природных ресурсов и минимизации загрязнений окружающей среды.
Примеры из практики девелоперов — установка контейнеров для раздельного сбора мусора, водо- и энергосберегающее оборудование, биофильный дизайн и озеленение, зарядные станции для электромобилей и вторичное использование стройматериалов (например, дорожное покрытие с измельченным кирпичом).
Социальные аспекты. Помимо реализации основного проекта, девелоперы часто занимаются созданием сопутствующей инфраструктуры — спортивной, культурной, досуговой. Застройщики благоустраивают общественные пространства и много внимания уделяют социальной инклюзии, оборудуя в том числе пандусы, места для парковки инвалидов и информационные площадки для помощи НКО.
Управленческие аспекты. Здесь речь идет о практиках корпоративного управления, обеспечивающих стабильный экономический рост любого бизнеса, — достойная и своевременная зарплата, безопасность и комфортные условия труда, социальные и медицинские программы (ДМС), добросовестная конкуренция, деловая этика и многое другое. Налоговая прозрачность компании также свидетельствует о соблюдении принципов устойчивого развития ESG. Для девелоперов актуальными являются задачи по улучшению жилищных условий сотрудников — предоставление им скидок и прочих преференций при покупке недвижимости.
Учитывая все возрастающую ценность концепции устойчивого развития и большое количество вариантов для ее реализации, можно предположить, что число «зеленых» девелоперов и прочих компаний в России будет расти. Согласно исследованию от компаний E+Change и Ipsos, в 58% опрошенных организациях уже есть отдел, отвечающий за реализацию задач по устойчивому развитию. Мы считаем, что в течение ближайших двух лет эта цифра может приблизиться к 65%-70%.