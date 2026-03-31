Эксперт: Девелоперы включаются в «зеленую» повестку

Сейчас можно смело сказать, что за темой ESG будущее — как в плане продвижения брендов, так и привлечения новых сотрудников. В исследовании центра устойчивого развития Школы управления Сколково за 2024 год упоминается, что хорошая репутация компании — один из ключевых маркеров УР — является третьим по значимости фактором при выборе работы для 58% представителей поколения Z и 56% миллениалов. В целом в ходе этого исследования большая часть опрошенных по всем возрастным группам готова доплачивать до 10% за товары, которые регулярно потребляет, если их производство будет более экологичным.