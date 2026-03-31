Инженерные школы при вузах ЦФО вступают в кооперацию с крупным бизнесом

На заседании Совета по координации деятельности передовых инженерных школ (ПИШ) были заслушаны результаты работы 20 школ второй волны за 2025 год. На основе докладов сформирован рейтинг. Инженерные школы трех вузов Центральной России: Тульского (ТулГУ) и Воронежского (ВГУ) госуниверситетов, а также Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) — вошли во вторую группу, заняв в ней второе, шестое и седьмое места из 10. В первую группу рейтинга попали четыре самых успешных вуза, в третью — еще шесть. Как строится работа ПИШ с бизнесом и какие результаты она дает?
С высокой точностью.
ПИШ ТулГУ «Интеллектуальные оборонные системы» — одна из 50 в стране, созданных в рамках проекта Минобрнауки РФ. Сегодня в школе по 10 образовательным программам обучаются 200 человек, 123 из которых — магистры. Индустриальный партнер тульской ПИШ — КБП имени академика А. Г. Шипунова, крупное предприятие оборонного комплекса.
Как сообщили в вузе, образовательный процесс строится на основе работы над конкретными инженерными и научными проектами, техническое задание на которые формирует предприятие. Благодаря сотрудничеству развивается научно-исследовательская инфраструктура. В итоге объем работ, выполненных в интересах промышленности, в прошлом году увеличился в три раза.
— Работаем второй год, и за это время нам удалось подготовить ребят. В этом году будет первый выпуск, — рассказал ректор ТулГУ Олег Кравченко. — У нас есть наставник со стороны предприятия, есть наставник со стороны университета. Ребята уже понимают, куда они придут, на какие рабочие места. И они уже четко знают ту тематику, по которой будут работать. Тот задел, который сформирован в ПИШ, позволит быстро войти в конструкторский состав предприятия и реализовывать перспективные задачи. Естественно, индустриальный партнер хотел бы получать еще больше таких выпускников. Мы над этим думаем и будем масштабировать проект.
Студенты с самого начала обучения входят в состав проектных групп и под руководством наставников от школы и предприятий ведут работу по созданию и совершенствованию семейства боевых роботизированных комплексов. А основная цель на 2030 год, по словам ректора вуза, — стать ведущим центром передовых решений в области использования технологий искусственного интеллекта в системах высокоточного оружия. Кроме того, планируется создать кроссотраслевой центр по трансферу технологий и разработок из оборонно-промышленного комплекса в гражданские сферы.
Схема партнерства.
В ПИШ «Российская электроника, инфокоммуникации и радиосвязь» при ВГУ занимаются сквозным проектированием радиоэлектронных систем на базе отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ). В 2025 году удалось создать замену импортных блоков для радиоэлектронных комплексов, навигационных систем и систем связи, а также новое поколение приборов для энергоэффективных электронных приборов СВЧ-диапазона. Объем финансирования исследований и разработок, привлеченного в интересах индустриальных партнеров ПИШ, превысил 166 миллионов рублей. Результаты научной деятельности по сравнению с 2024 годом выросли на 35 процентов. Коллектив заложил фундамент для долгосрочного развития до 2030 года.
В ТулГУ планирую создать центр по трансферу технологий и разработок из оборонно-промышленного комплекса в гражданские сферы.
«Руководство индустриальных партнеров подтвердило: передовая инженерная школа ВГУ позволила реализовать разработки значительно быстрее за счет консолидации научного потенциала университета и возможностей предприятий, — пояснили в правительстве Воронежской области. — В регионе с высокой концентрацией производств радио- и микроэлектроники ПИШ стала площадкой, выстроившей кооперацию между участниками отрасли. Именно благодаря ей АО “НИИЭТ” начало поставлять электронную компонентную базу в АО “Концерн “Созвездие”.
НИИ электротехники (входит в ГК «Элемент»), которое было одним из инициаторов создания передовой инженерной школы в столице Черноземья, за счет участия в проекте значительно расширило номенклатуру и объемы производства изделий. Теперь здесь активно разрабатывают и серийно выпускают аналоги импортной ЭКБ, применяемой в аппаратуре концерна «Созвездие» и включенной в федеральные реестры отечественной промышленной и радиоэлектронной продукции. Предприятие может стать полигоном по отработке новой электронной компонентной базы.
— Еще в 2024 году на нашей площадке успешно запущено сборочное производство в металлополимерные корпуса интегральных микросхем (микроконтроллеры, преобразователи питания), СВЧ-приборов (кремниевые и нитрид-галлиевые транзисторы), монолитных интегральных схем. Использование возможностей этого производства с учетом регулирования объемов испытаний «по требованию», в том числе в рамках гособоронзаказа, позволяет существенно снизить стоимость изделий ЭКБ, — пояснил советник гендиректора НИИЭТ Иван Фефилов.
По заказу концерна ученые ВГУ создали новые методики для изготовления усилителей мощности трех диапазонов частот. В этих изделиях используется только российская ЭКБ. Для усилителей мощности УВЧ-диапазона применили нитрид-галлиевые транзисторы производства НИИЭТ. Благодаря особенностям кристаллической структуры они могут работать в широком диапазоне температур, более мощные и надежные.
В инженерной школе построили цифровую нелинейную модель для системы автоматизированного проектирования, чтобы моделировать усилитель мощности на компьютере, опираясь на данные измерений процессов, протекающих в транзисторе. Это помогло сократить время разработки изделия и его вывода в серийное производство, подчеркнул ведущий инженер ПИШ ВГУ Вячеслав Безух. Одно из изобретений, сделанных воронежскими учеными в ходе работы с усилителями СВЧ-диапазона, решили запатентовать. В школу поступили заявки нескольких компаний на разработку усилителей мощности.
Двигатель науки.
Ректор РГАТУ имени П. А. Соловьева Валерий Кошкин рассказал, что стратегия вуза строится на системной кооперации с индустрией. В шаговой доступности от университета расположен ряд высокотехнологичных предприятий. Это «создает уникальные условия для концентрации актуальных компетенций и их дальнейшего развития».
— В конечном итоге мы видим нашу трансформацию в университет прикладных инноваций, где ПИШ работает в логике отраслевого НИИ, специализирующегося в области двигателестроения, — подчеркнул Валерий Кошкин.
Университет со своими партнерами реализовал ряд разработок мирового уровня, в том числе прототип малоразмерного газотурбинного двигателя тягой 80 кгс, который запускается вдвое быстрее лучших зарубежных аналогов. Всего в 2024—2025 годах вуз выполнил 16 научно-технических проектов на 110 миллионов рублей. В них участвовали более 50 студентов и аспирантов. В партнерстве с новосибирским Научным центром «Теплофизика и энергетика» разработана перспективная малоэмиссионная камера сгорания для газотурбинных установок.
Несколько проектов в рамках сертификации отечественного авиационного двигателя ПД-8 выполнены вместе с ОДК-Сатурн. Генеральный директор ОДК-Сатурн Илья Конюхов назвал РГАТУ одним из ключевых партнеров по подготовке кадров инженерно-технических специальностей для предприятия.
— Наше сотрудничество выходит далеко за пределы вуза — оно напрямую связано с производством: на рабочих местах, в технологических отделах происходит объединение теоретической базы и производственного опыта. Именно таким и должно быть взаимодействие между университетом и предприятием, — отметил Илья Конюхов.
В РГАТУ создан новый формат кооперации с индустрией — дуальные лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Они позволяют вывести на новый уровень исследовательские задачи и образовательный процесс. За последние два года в лаборатории поставлено свыше 50 единиц оборудования и программного обеспечения на общую сумму 670 миллионов рублей.
Рыбинская передовая инженерная школа также стала технологическим ядром Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Ярославской области. В 2025 году НПЦ победил в конкурсном отборе Минпромторга России. Регион получит 1,5 миллиарда рублей на развитие научно-технологической базы.
Между тем.
Министр науки и образования РФ Валерий Фальков выделил три главных результата работы ПИШ. Первый — взаимодействие с бизнесом: если в 2024 году соотношение привлеченных средств на каждый государственный рубль составляло 1,2, то в 2025 году на бюджетный рубль приходилось два рубля от инвестора. Вторым результатом министр назвал постепенную трансформацию инженерного образования: практически все вузы привлекают к себе в аудитории все больше сотрудников ведущих компаний. Третий результат — совместный выпуск новой продукции.