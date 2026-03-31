Инженерные школы при вузах ЦФО вступают в кооперацию с крупным бизнесом

— Работаем второй год, и за это время нам удалось подготовить ребят. В этом году будет первый выпуск, — рассказал ректор ТулГУ Олег Кравченко. — У нас есть наставник со стороны предприятия, есть наставник со стороны университета. Ребята уже понимают, куда они придут, на какие рабочие места. И они уже четко знают ту тематику, по которой будут работать. Тот задел, который сформирован в ПИШ, позволит быстро войти в конструкторский состав предприятия и реализовывать перспективные задачи. Естественно, индустриальный партнер хотел бы получать еще больше таких выпускников. Мы над этим думаем и будем масштабировать проект.