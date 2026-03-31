В Киргизии рассказали о влиянии трагедии с Наговициной на альпинистов

Исполнительный директор Киргизской ассоциации туристских организаций (КАТО) Нурбек Сапаров выразил мнение, что трагедия с россиянкой Натальей Наговициной на склоне пика Победы в Киргизии вряд ли повлияет на интерес иностранных альпинистов к горам страны.
Он пояснил, что альпинизм — специфический вид туризма, которым занимаются в основном опытные люди, хорошо знающие все тонкости и условия в горах. Сапаров отметил, что подобные случаи происходят каждый год, но альпинисты осознают все риски и готовы к ним.
— Прошлогоднее событие едва ли как-то повлияет на их количество. Такие случаи, увы, происходят. Каждый год один или два случая, это же горы. Но альпинисты знают все риски, которые их ожидают, и поэтому это никак на них не повлияет, — сказал он в беседе с РИА Новости.
Наговицина получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа 2025 года.
При этом ее напарник погибшей Роман Мокринский сумел восстановиться после трагедии на пике Победы.