Индустриальному району Перми исполнилось 54 года

Индустриальный район Перми отмечает 54 года с момента оразования, сообщили в администрации района.

31 марта 1972 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР территория Дзержинского района была разделена, в результате чего образован Индустриальный район. Он является самым молодым районом Перми.

Площадь района включает значительную лесопарковую зону. Через его территорию проходит шоссе Космонавтов — одна из самых длинных улиц города протяжённостью 16 километров. На ней расположен аэропорт Большое Савино, поэтому район называют воздушными воротами города.

В районе ведётся строительство жилья, расселение аварийных домов, возводится новый корпус лицея № 3, проводятся капитальные ремонты школ. Обновляются дорожная инфраструктура, парки и скверы. На территории района действуют градообразующие предприятия. Численность населения превышает 168 тысяч человек.

Глава администрации Индустриального района Алексей Полудницын поздравил жителей с днём рождения района, отметив, что совместными усилиями они продолжат делать его более комфортным для проживания.