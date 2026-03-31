На ТИМ «Бирюса» стартовал набор стажеров

Открыт прием заявок от желающих пройти стажировку на Всероссийском образовательном форуме ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае. Для участников программы открыты три направления: программное, протокольное сопровождение, куратор по работе с участниками. Стажировки будут очными с полным погружением в работу дирекции ТИМ «Бирюса». Заявки принимают от молодежи (18—35 лет) из любого региона страны. Стажеры программного направления будут готовить образовательные площадки, координировать лекции и мастер-классы, собирать обратную связь от участников. В службе протокола главные задачи: организация визитов экспертов, встреча гостей и создание комфортных условий для их выступлений и общения с участниками. Стажеры-кураторы станут связующим звеном между командами и дирекцией: будут сопровождать группы, помогать с организационными вопросами и решать оперативные задачи. Питание и проживание обеспечивают организаторы программы — президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Росмолодежь. По окончании проекта возможны трудоустройство или продолжение сотрудничества. Стажировки на «Бирюсе» уже доказали свою эффективность. Из 15 участников прошлого года трое трудоустроены, десять продолжают сотрудничество с организаторами. Прием заявок уже открыт на платформе «Россия — страна возможностей».