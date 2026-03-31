В Воронежской области начнут срочный ремонт аварийных путепроводов

Уголовное дело по обращению жителей Павловского района, недовольных опасной переправой через Битюг, возбудили в воронежском управлении Следственного комитета России.
Жители нескольких сел сообщили, что автомобильный мост, по которому они добираются в райцентр, несколько лет находится в аварийном состоянии. Несущие конструкции разрушаются, в асфальтовом покрытии зияют трещины и сквозные ямы. «Проезд по переправе транспортных средств небезопасен, при этом пешее передвижение граждан запрещено. Обращения в различные инстанции результатов не дали», — констатировали в СК.
В министерстве дорожной деятельности Воронежской области сообщили «РГ», что ремонт моста стоит в планах: «Сроки и стоимость будут определены после получения положительного заключения госэкспертизы».
Незадолго до этого закрыли для движения другой аварийный мост — в Нижнедевицком районе. Он находится на участке дороги, которая ведет от федеральной трассы Курск — Борисоглебск к селам Курбатово и Землянск. Въезд предполагали запретить с 1 мая. Но из-за критического состояния железобетонных балок это решение пришлось принять на полтора месяца раньше. Машины теперь делают довольно большой крюк.
Сейчас, по информации областных чиновников, идет «подготовка к выполнению мероприятий по обеспечению безопасного проезда в месте пересечения путепровода и федеральной трассы: демонтаж поврежденных конструкций, организация движения на период производства работ».
В Нижнедевицком районе демонтируют поврежденные конструкции.
«РГ» уточнила в министерстве, сколько всего мостов в Воронежской области являются аварийными. Из ответа следует, что помимо путепроводов в Павловском и Нижнедевицком районах опасения вызывал еще один — через железнодорожные пути в Россоши (соединяет улицы 50 лет СССР и Заводскую). С ноября 2025 года он закрыт на комплексный капитальный ремонт. В городе сооружение известно как «горбатый» мост. Он уже не выдерживал нагрузки при проезде тяжелого транспорта. Фактически конструкцию длиной 137 метров и шириной 13 сносят и строят заново, обновляя насыпь, перекладывая кабели и переустраивая контактную сеть. Работы стоимостью 420 миллионов рублей должны завершиться до 15 декабря 2026 года.
Тем временем.
Новый прогулочный пирс на Петровской набережной в Воронеже закрыли для посещения после того, как его опоры дали сильный крен, а пролеты изменили форму. Объект, построенный в рамках благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда», продержался всего один сезон. Из-за угрозы обрушения введен режим чрезвычайной ситуации районного масштаба. Подрядчику предлагали разобрать пирс самостоятельно и добровольно, но в итоге работы проведут до 20 апреля за счет муниципальной казны (работы поручили ПО «Возрождение», которое реконструирует Остужевскую развязку). Затем расходы взыщут через суд. С кого — предстоит выяснить: первая экспертиза не дала четкого представления о том, кто виноват — проектировщики из воронежского «ПГС проекта» или строители из кисловодской «Передвижной механизированной колонны № 38». Претензии в связи с некорректным расчетом нагрузки мэрия направила и им, и заказчику проектно-сметной документации — областному министерству архитектуры. Обе компании выразили готовность оказать посильную помощь в воссоздании пирса. На это может уйти около 60 миллионов рублей. Приступить к строительству можно будет по окончании нерестового периода — после 20 июня.