В Воронежской области начнут срочный ремонт аварийных путепроводов

Новый прогулочный пирс на Петровской набережной в Воронеже закрыли для посещения после того, как его опоры дали сильный крен, а пролеты изменили форму. Объект, построенный в рамках благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда», продержался всего один сезон. Из-за угрозы обрушения введен режим чрезвычайной ситуации районного масштаба. Подрядчику предлагали разобрать пирс самостоятельно и добровольно, но в итоге работы проведут до 20 апреля за счет муниципальной казны (работы поручили ПО «Возрождение», которое реконструирует Остужевскую развязку). Затем расходы взыщут через суд. С кого — предстоит выяснить: первая экспертиза не дала четкого представления о том, кто виноват — проектировщики из воронежского «ПГС проекта» или строители из кисловодской «Передвижной механизированной колонны № 38». Претензии в связи с некорректным расчетом нагрузки мэрия направила и им, и заказчику проектно-сметной документации — областному министерству архитектуры. Обе компании выразили готовность оказать посильную помощь в воссоздании пирса. На это может уйти около 60 миллионов рублей. Приступить к строительству можно будет по окончании нерестового периода — после 20 июня.