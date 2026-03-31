Упавшие из-за непогоды ворота чуть не придавили мужчину в китайском Чаочжоу

Исторические ворота чуть не обрушились на мужчину в китайском Чаочжоу. Об этом во вторник, 31 марта, пишет RT.
На опубликованных кадрах видно, как из-за плохой погоды конструкция шатается из стороны в сторону. В момент, когда мужчина на мопеде проезжает через ворота, они падают, чудом не задевая водителя.
В январе женщину придавило лифтом на складе в подмосковной Электростали. По информации СМИ, инцидент произошел, когда сотрудница клининговой компании убирала территорию. Женщина залезла под устройство, которое тут же опустилось на нее.
В том же месяце крыша остановки общественного транспорта в подмосковных Мытищах не выдержала тяжести накопившегося снега и рухнула на девушку. Инцидент случился возле жилого комплекса «Датские кварталы». Пострадавшую доставили в больницу с травмами и болями в шее и грудной клетке.
Ранее на выставке военной техники «Россия — моя история» в Якутске погиб 16-летний подросток. По данным главы округа Евгения Григорьева, парня придавило тяжелой подвижной металлической деталью танка. Прокуратура Якутии предварительно установила, что тяжесть травмы была несовместима с жизнью и сердце школьника остановилось на месте инцидента.