Пулково вернулся к штатной работе

Петербургский аэропорт Пулково утром 31 марта вернулся к штатной работе. В воздушной гавани сообщили, что все ограничения на прием и отправление самолетов сняты.

Источник: Российская газета

При этом задержано на срок более двух часов свыше 40 рейсов. Вылет еще 25 воздушных судов пришлось отменить.

Статус рейсов можно уточнить по расписанию прилетов и вылетов на сайте аэропорта, а также в самом терминале и по телефонам кол-центра.

Возобновление штатной работы аэропорта стало возможным после отбоя воздушной опасности в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об этом в 07.09.

Ночью над регионом сбили 38 беспилотников. Есть повреждения в порту Усть-Луга. В трех жилых домах, средней школе и центре соцзащиты поселка Молодцово Кировского района выбиты стекла. Пострадали три человека, в том числе двое детей. Медики их осмотрели, но госпитализация не потребовалась.

