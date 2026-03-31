Эксперт: Как ликвидировать дефицит инженерных кадров

Приведу пример из родной для меня отрасли — эксплуатации лабораторного медицинского оборудования. Оно должно работать в режиме 24/7, поэтому от инженера ждут не просто быстрого решения, а мгновенной и безошибочной диагностики, оперативного устранения неисправности. Но такое мастерство передается только на практике в рамках наставничества и требует не менее года. Не все молодые специалисты готовы тратить время на подобное формирование компетенций.