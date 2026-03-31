Жительница Калининграда за два месяца перевела мошенникам более 9,5 млн рублей

Женщина в том числе отдала выплаты, полученные после смерти супруга.

Жительница Калининграда за два месяца перевела мошенникам более 9,5 миллионов рублей. Женщина в том числе отдала выплаты, полученные после смерти супруга. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Мошенники в течение двух месяцев выманивали деньги у 26-летней потерпевшей, представляясь сотрудниками военкомата, госуслуг, Банка России и правоохранительных органов. Женщину убедили перевести сбережения на «безопасный счёт».

Жительница Калининграда отдала неизвестным 9 586 000 рублей. По этому факту возбудили уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ — «Мошенничество».