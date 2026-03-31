Леброн Джеймс обновил рекорд в победной игре игре «Лейкерс» против «Уизардс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 120:101.
Хозяева с первых минут взяли игру под контроль. Команда выиграла три четверти и сняла вопросы о победителе в концовке, увеличив отрыв.
Главным игроком встречи стал Леброн Джеймс. 40-летний форвард оформил трипл-дабл — 21 очко, 10 подборов и 12 передач.
Весомую поддержку лидеру оказали партнеры. По 19 очков набрали Ривз, Хэйс и Кеннард. Еще 14 очков добавил Хатимура, 12 — Эйтон.
У «Вашингтона» самым результативным стал Райли, набравший 20 очков. Команда уступила в темпе после большого перерыва и не смогла сократить отставание.
«Лейкерс» продолжают борьбу за позиции в турнирной таблице. «Вашингтон» остается среди аутсайдеров сезона.
