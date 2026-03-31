Минчанин за два часа парковки должен заплатить почти 100 рублей, и это не ошибка

В Минске водителю за два часа парковки на платной стоянке насчитали почти 100 белорусских рублей, пишет sb.by.
В редакцию газеты обратился водитель из Минска, шокированный суммой платы за двухчасовую парковку в столице.
Мужчина рассказал, что оставил машину на платной парковке, а потом под дворником нашел уведомление о необходимости оплатить стандартные 2 рубля за парковку. Минчан решил, что оплатит парковку позже, так как собирался вернуться на это же место. Через пару дней он захотел оплатить сразу обе стоянки, но уже увидел сумму 94 рубля.
В гособъединении «Гаражи, автостоянки и парковки» рассказали, что в этом случае никакой ошибки в расчетах нет. Так как по действующим правилам, каждая неоплаченная парковка автоматически считается по повышенной оплате равной одной базовой величине (45 рублей в марте 2026-го).
— В случае минчанина таких нарушений было два, — прокомментировал гендиректор объединения Андрей Зырянов.
В итоге минчанин получил два штрафа по 45 рублей и еще чек на две парковки по 2 рубля.
Таким образом в Минске сразу при фиксации факта неоплаты парковки применяется повышенный тариф. И даже, если водитель вспомнит об оплате через пару минут, на ситуацию это уже не повлияет.
Кроме того, парковку в Минске считают по часам. То есть даже, если авто занимало место на парковке 1 час 1 минуту, система все равно это засчитает два часа. При этом у водителя всегда есть 15 бесплатных минут, чтобы решить, будет ли он оставлять машину.
