Почти тонну кокаина на 100 млн долларов нашли в бананах в британском порту

По версии NCA, 943 кг наркотиков прибыли из Никарагуа через Панаму. В рамках расследования были задержаны трое мужчин, которым предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. Первые двое фигурантов — 37-летний Дэниел Думитру из Уэст-Мидлендса и 46-летний Эндрю Смит из Мерсисайда — были арестованы еще 18 марта. Третий, 28-летний Джошуа Берри из Хэмпшира, дополнительно обвинен в производстве наркотиков.