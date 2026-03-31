Почти тонну кокаина на 100 млн долларов нашли в бананах в британском порту

В Англии задержали троих мужчин по делу о контрабанде наркотиков на 100 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

В порту Саутгемптона британские правоохранители изъяли почти тонну кокаина, спрятанного в контейнере с бананами. Стоимость партии составила около 100 миллионов долларов, уточнили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA), пишет People.

По версии NCA, 943 кг наркотиков прибыли из Никарагуа через Панаму. В рамках расследования были задержаны трое мужчин, которым предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. Первые двое фигурантов — 37-летний Дэниел Думитру из Уэст-Мидлендса и 46-летний Эндрю Смит из Мерсисайда — были арестованы еще 18 марта. Третий, 28-летний Джошуа Берри из Хэмпшира, дополнительно обвинен в производстве наркотиков.

Все трое остаются под стражей до заседания суда 17 апреля. В NCA подчеркнули, что изъятие такой крупной партии наносит серьезный удар по преступной сети и лишает ее огромной прибыли.

В прошлом году KP.RU сообщала, что в Москве был задержан гражданин США Байерс Калоб Уэйн по делу о контрабанде наркотических веществ.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше