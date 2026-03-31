Ботанический сад ННГУ приглашает полюбоваться цветущими магнолиями и галантусами

Ботанический сад ННГУ им. Н. И. Лобачевского открыл запись на экскурсии по парковой части, об этом ИА «Время Н» сообщила начальник выставочно-экскурсионного отдела Ботанического сада ННГУ Ангелина Хрынова.
По ее словам, в этом году экскурсионный сезон стартует 20 апреля, ориентировочно он продлится до 20 октября. Однако в зависимости от погоды даты могут быть скорректированы.
«Обзорная экскурсия (0+) проходит по дендрарию, демонстрируются посадки древесно-кустарниковых растений, листопадных и вечнозеленых, хвойных и лиственных. Маршрут экскурсии составляет около 1,5 км, гостям рассказывается о примерно 100 наименованиях растений», — рассказала Хрынова, добавив, что для желающих также разработана программа экскурсии «Тайны названий растений» (0+).
В беседе с корреспондентом ИА «Время Н» начальник выставочно-экскурсионного отдела Ботанического сада ННГУ подчеркнула, что ранней весной первыми в саду зацветают магнолия кобус, дубравные первоцветы (хохлатки, медуницы, ветреницы, печёночница и другие), мелколуковичные (крокусы, настоящие подснежники — галантусы и другие). Следом — абрикосы, миндали, форзиции, декоративные вишни (сакура).
Всего коллекция Ботанического сада ННГУ насчитывает около 5,5 тысяч наименований растений. В открытом грунте находится около 1,5 тысячи, в дендрарии — более двух тысяч травянистых, в оранжерее — около двух тысяч видов тропических и субтропических растений.
«В саду находится уникальная коллекция листопадных и вечнозеленых рододендронов, в том числе цветущих рано весной дальневосточного даурского и родственных ему видов. Позднее цветет канадский, за ним японский и многие другие. Также у нас много зимостойких вечнозеленых, например, североамериканский катевбинский. Неплохо себя чувствует и “современник динозавров” гинкго», — заметила Ангелина Хрынова.
В Ботанический сад ННГУ ежегодно поступают самые разные новые для коллекции виды и сорта растений. Например, формируется коллекция магнолий открытого грунта.
На экскурсии нижегородцы и гости города могут записаться по номеру телефона: 8 996 065 51 41.
Ранее агроном Елизавета Тихонова рассказала, что делать в апреле на огороде.