В Красноярске до 1 апреля продлили режим «черного неба»

В Красноярске и на территориях центральных, южных муниципальных округов региона продлили режим НМУ первой степени опасности. Как пишет министр экологии края Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над населенными пунктами до 19:00 1 апреля.
В этот период организации должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сообщить о нарушениях можно по телефону министерства экологии: 8−800−20−11−116.
Кроме того, с 19:00 31 марта до 7:00 1 апреля режим НМУ вводят в Норильске и на юге Таймырского округа.