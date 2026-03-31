Под Воронежем власти не убирали стихийную свалку, пока дело не дошло до суда

Администрацию Борисоглебского городского округа через суд заставили очистить от мусора территорию на улице Первомайской. Власти игнорировали предписания прокуратуры, пока дело не дошло до судебного разбирательства в интересах горожан. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области 30 марта.
Поводом для иска стали результаты прокурорской проверки, которая выявила стихийную свалку в районе домов № 64/66. Горы отходов скопились на самой контейнерной площадке, а также захватили прилегающие земли общего пользования. Несмотря на то, что свалка грубо нарушала санитарные нормы и закон об охране окружающей среды, местная администрация долгое время бездействовала и не принимала мер по вывозу мусора.
Интересно, что ранее надзорное ведомство уже вносило властям представление с требованием устранить нарушение. Чиновники официально признали претензии обоснованными, однако фактически ситуация не изменилась: мусор продолжал копиться, а площадка оставалась в запущенном состоянии. В итоге 24 марта суд признал такое поведение незаконным и обязал мэрию убрать свалку.