В мессенджер МТС Линск внедрили функцию переноса чатов из Telegram

На платформе для бизнес-коммуникаций МТС Линк появилась функция мгновенного переноса рабочих чатов из Telegram. Теперь пользователи могут перенести свои каналы, переписки и файлы и продолжить рабочее общение без риска потери важной информации, сообщили в пресс-службе компании.
Пользователи могут выгружать каналы и чаты по папкам и загружать их в мессенджер. В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.
Платформа также включает функцию ассистента на базе искусственного интеллекта, который может делать обзор длинных переписок. Это избавит пользователей от чтения потока сообщений, которые появились в чате в его отсутствие.
