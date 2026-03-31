В мессенджер МТС Линск внедрили функцию переноса чатов из Telegram

Пользователи могут выгружать каналы и чаты по папкам и загружать их в мессенджер.

Источник: Нижегородская правда

На платформе для бизнес-коммуникаций МТС Линк появилась функция мгновенного переноса рабочих чатов из Telegram. Теперь пользователи могут перенести свои каналы, переписки и файлы и продолжить рабочее общение без риска потери важной информации, сообщили в пресс-службе компании.

Пользователи могут выгружать каналы и чаты по папкам и загружать их в мессенджер. В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.

Платформа также включает функцию ассистента на базе искусственного интеллекта, который может делать обзор длинных переписок. Это избавит пользователей от чтения потока сообщений, которые появились в чате в его отсутствие.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский программист разработал приложение для родителей детей с РАС.