Эксперт Стрыгин назвал условия для увеличения жизни до 100 лет в ближайшие годы

«Поднять среднюю продолжительность жизни в ближайшие 10−15 лет до 90−100 лет вполне реалистично, для этого необходимо оказать поддержку исследованиям, — сказал Стрыгин, сотрудничавший с кластером биомедицинских технологий фонда “Сколково” и МГУ им. М. В. Ломоносова. — В настоящее время финансирование, по сути, ничтожно — на исследования и разработки в области биологии старения в год в мире тратится меньше $1 млрд. С точки зрения человеческих ресурсов, над этим серьезно работает лишь 2−3 тысячи человек — штат средней IT-компании. Однако даже в этих условиях ученые добиваются результатов: модельным организмам продлевали жизнь в разы, человеческие клетки омолаживают на годы. Представьте, что будет при серьезном финансировании — перспективы отличные».