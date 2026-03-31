В Хабаровском крае проснулись клещи, двое человек уже пострадали от укусов

Жители края уже обращаются к врачам, а Роспотребнадзор напоминает о мерах защиты.

В Хабаровском крае стартовал сезон активности клещей. Уже зарегистрированы два обращения жителей к врачам после присасывания насекомых, сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пробуждению паразитов способствует тёплая погода: высокая дневная температура пробуждает клещей, которые могут переносить опасные инфекции — энцефалит, боррелиоз, клещевой сыпной тиф. Пик активности, как отмечают специалисты, обычно приходится на конец мая и середину июня.

Вместе с этим в поликлиниках края продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. В Роспотребнадзоре призывают жителей быть внимательными при прогулках в лесу и на природе: использовать средства защиты, осматривать себя и домашних животных после пребывания на свежем воздухе.