«Молюсь, чтобы израильтяне услышали»: в США высказались о ядерном ударе по Ирану

Тегеран сможет дать ответ в случае применения Израилем ядерного оружия. Такое заявление сделал профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.
«Я молюсь, чтобы многие израильтяне это услышали: если Израиль нанесет ядерный удар, Иран сможет ответить», — сказал он в интервью Гленну Диесену.
Постол назвал нападение США и Израиля на Иран бессмысленным. Однако, как он отметил, сейчас Тегеран может прибегнуть к попытке заполучить ядерное оружие, когда сочтет, что существование страны будет под угрозой.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерный конфликт между Израилем и Ираном неизбежен. По его словам, военные действия США не устранили угрозу, а только усугубили ее.
Тем временем Роспотребнадзор взял под особый контроль радиационную обстановку в России. Поводом для дополнительных мер стали сообщения о состоянии иранского ядерного комплекса в Хондабе.