«Молюсь, чтобы израильтяне услышали»: в США высказались о ядерном ударе по Ирану

Профессор Постол: Иран может дать ответ на ядерный удар Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран сможет дать ответ в случае применения Израилем ядерного оружия. Такое заявление сделал профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.

«Я молюсь, чтобы многие израильтяне это услышали: если Израиль нанесет ядерный удар, Иран сможет ответить», — сказал он в интервью Гленну Диесену.

Постол назвал нападение США и Израиля на Иран бессмысленным. Однако, как он отметил, сейчас Тегеран может прибегнуть к попытке заполучить ядерное оружие, когда сочтет, что существование страны будет под угрозой.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерный конфликт между Израилем и Ираном неизбежен. По его словам, военные действия США не устранили угрозу, а только усугубили ее.

Тем временем Роспотребнадзор взял под особый контроль радиационную обстановку в России. Поводом для дополнительных мер стали сообщения о состоянии иранского ядерного комплекса в Хондабе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше