В Красноярском крае продлили режим «черного неба»

В Красноярске продлили режим «черного неба» до вечера 31 марта.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 31 мар — РИА Новости. Режим «черного неба», объявленный с вечера понедельника до вечера 31 марта в Красноярске, а также городских и сельских населенных пункта в центральных и южных округах Красноярского края, продлен еще на сутки, сообщает Среднесибирское УГМС.

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также именуемый режимом «черного неба», несколько раз вводился с начала года в краевой столице и других в городах региона.

«Общий прогноз от 31 марта 2026: НМУ ожидаются С 19.00 (15.00 мск — ред.) 31 марта 2026 г. до 19.00 (15.00 мск — ред.) 01 апреля 2026 г. на территории городских и сельских поселений центральных, южных муниципальных округов Красноярского края и в г. Красноярск», — сказано в сообщении.

«Черное небо» периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за отсутствия ветра, тумана и других факторов затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, в результате чего появляется смог, ухудшается качество воздуха.

Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.