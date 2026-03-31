Детский сад на Малой Ямской снесут ради строительства ИТ-квартала

Здание детского сада № 19 в Нижнем Новгороде планируется снести после подписания договора о комплексном развитии территории под будущий ИТ-квартал. Инвестора проекта определят по итогам торгов, а в конкурсной документации пропишут обязательство компенсировать в бюджет средства, связанные с закрытием дошкольного учреждения, пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное правительство.
Сейчас в детсаду шесть групп, которые посещают 85 детей. Их распределят по соседним учреждениям: № 230, № 226 (2-й корпус), № 181, № 9 и № 135. Взамен в ЖК «Дом на Барминской» построят новый детский сад — проект уже на госэкспертизе, заключение ожидают во втором квартале 2026 года.
В областном правительстве подчеркивают: в ближайшие годы в регионе появятся десятки новых социальных объектов за счет инвесторов. Уже подписаны договоры на строительство более 20 детских садов.
ИТ-квартал займет 3,36 гектара между улицами Малая Ямская, Ильинская, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинским съездом. На этой территории снесут 14 жилых домов, детский сад № 19 и хозпостройки. Взамен возведут 76,5 тыс. кв. метров офисных помещений для IT-специалистов. Губернатор Глеб Никитин назвал этот проект частью стратегии по созданию центра притяжения для айтишников и студентов со всей страны.