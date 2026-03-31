В Калининградской области учредили медаль к 80-летию региона

В конце ноября на Совете по культуре при губернаторе было представлено два варианта медали в честь 80-летия Калининградской области. Первый эскиз был подготовлен Санкт-Петербургским геральдическим заводом, а второй — калининградской компанией. Петербургский вариант был разработан с ошибкой: была использована некорректная карта региона. В остальном он больше понравился членам Совета. В частности, было отмечено, что синий фон и синяя орденская планка «очень стильно смотрится». Окончательный вариант должен быть утверждён в декабре и в январе 2026 года представлен на федеральный оргкомитет.