Нижегородцы потратили 3,5 млрд рублей на лекарства в феврале

В феврале наиболее востребованными оказались болеутоляющие средства, препараты от насморка.

Жители Нижегородской области в феврале потратили 3,5 миллиарда рублей на приобретение медикаментов. Об этом сообщили в Ах-канале «Бокал прессека».

За последний зимний месяц в аптеках региона было реализовано свыше восьми миллионов упаковок различных лекарственных средств. Этот показатель несколько уступает прошлогоднему, однако в денежном выражении объем реализованной продукции увеличился на 3,8%.

Аналитическая компания RNC Pharma сообщает, что средняя стоимость одной условной упаковки медикамента составила 429 рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На столько же выросла и средняя сумма чека — с 742 до 849 рублей.

В феврале наиболее востребованными оказались болеутоляющие средства, препараты от насморка, а также лекарства для терапии заболеваний печени и желчного пузыря. Отмечен значительный рост продаж гипогликемического препарата «Тирзетта». Среди лидеров продаж наименований, антикоагулянт «Ксарелто» занял лишь четвертое место.

Ранее производственную аптеку будущего открыли в Нижнем Новгороде.