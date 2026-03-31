Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы не смогли улететь в Санкт-Петербург 31 марта

Небо над северной столицей закрывали из-за БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде отменили дневной авиарейс в Санкт-Петербург. Это произошло после того, как Росавиация временно ограничила работу аэропорта «Пулково», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Жители Волгограда планировали вылететь в северную столицу сегодня в 16:45. Однако уже утром стало понятно, что рейс DP 518 авиакомпании «Победа» не состоится.

Росавиация сообщила о закрытии неба над Санкт-Петербургом накануне вечером. Минобороны подтвердило, что ночью в небе над Ленинградской областью сбивали украинские беспилотники.

