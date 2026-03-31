Волгоградцы не смогли улететь в Санкт-Петербург 31 марта

В Волгограде отменили дневной авиарейс в Санкт-Петербург. Это произошло после того, как Росавиация временно ограничила работу аэропорта «Пулково», сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Жители Волгограда планировали вылететь в северную столицу сегодня в 16:45. Однако уже утром стало понятно, что рейс DP 518 авиакомпании «Победа» не состоится.
Росавиация сообщила о закрытии неба над Санкт-Петербургом накануне вечером. Минобороны подтвердило, что ночью в небе над Ленинградской областью сбивали украинские беспилотники.
