В Хабаровском крае разоблачили «фальшивых» моряков

В Хабаровском крае, в Советской Гавани по требованию Ванинского транспортного прокурора аннулированы поддельные удостоверения личности моряка, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Проверка, проведённая прокуратурой, показала, что шесть жителей города использовали подложные документы работодателя, якобы подтверждающие их трудоустройство на судах в качестве рефрижераторного механика, буфетчика судового, механика‑наладчика и мастера обработки. Эти документы предъявлялись в ФГБУ «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива» для получения официальных удостоверений моряка.
Однако выяснилось, что граждане фактически не работали на судах и не выполняли никаких морских обязанностей. После этого прокурор направил в суд иски о признании документов недействительными. Требования были полностью удовлетворены.
Администрация морских портов исполнила решения суда — все поддельные удостоверения аннулированы. Граждане, использовавшие документы, привлечены к установленной законом ответственности.