Володин рассказал о новых российских законах, вступающих в силу в апреле

В апреле в России в силу вступают несколько законов и изменений. О них во вторник, 31 марта, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Так, социальные пенсии в стране будут проиндексированы на 6,8 процента. Кроме того, государство усилит контроль за тарифообразованием.
— В случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни, — добавил он.
За невыполнение предписаний ФАС ответственность должностных лиц также будет повышена: вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до трех лет. Помимо этого, граждан ожидает снижение финансовой нагрузки. При покупке товара в рассрочку его стоимость будет соответствовать цене при полной оплате.
Также перечень имущества многодетных семей, которое не может быть взыскано за долги, дополнится бесплатно предоставленным земельным участком, подытожил Володин в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что россиянам разрешат направлять средства материнского капитала на погашение ипотеки, оформленной в МКК, если такие организации принадлежат регионам РФ.