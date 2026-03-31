Проверку систем оповещения проведут в Арзамасском округе в начале апреля

Проверка систем оповещения будет проводиться в селе Березовка и рабочем поселке Выездное в Арзамасе с 1 по 3 апреля, об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере Max.
Проверка предполагает запуск сирен в режиме полной мощности оборудования с передачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», с последующим запуском речевого сообщения.
Местных жителей просят сохранять спокойствие.
