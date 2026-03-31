Минпросвещения уточнило порядок изучения второго языка в старших классах

Изучение второго иностранного языка в старших классах не станет обязательным и будет проводиться по желанию учащихся и заявлению родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Минпросвещения России.
В документе уточняется, что выбор второго иностранного языка возможен только при наличии соответствующих условий в образовательной организации.
Таким образом, предмет включается в учебный план по инициативе обучающихся или их законных представителей.
Ранее в публичном пространстве появлялась информация о возможном введении обязательного второго иностранного языка в школах.
Проект стандарта касается обучения в 10−11 классах. По данным разработчиков, новый документ планируется ввести в действие с 1 сентября 2027 года.
Как ранее сообщалось, разработка стандарта ведется Институтом содержания и методов обучения имени В. С. Леднева.
