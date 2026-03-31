Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения уточнило порядок изучения второго языка в старших классах

Изучение второго иностранного языка в старших классах не станет обязательным и будет проводиться по желанию учащихся и заявлению родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Минпросвещения России.

В документе уточняется, что выбор второго иностранного языка возможен только при наличии соответствующих условий в образовательной организации.

Таким образом, предмет включается в учебный план по инициативе обучающихся или их законных представителей.

Ранее в публичном пространстве появлялась информация о возможном введении обязательного второго иностранного языка в школах.

Проект стандарта касается обучения в 10−11 классах. По данным разработчиков, новый документ планируется ввести в действие с 1 сентября 2027 года.

Как ранее сообщалось, разработка стандарта ведется Институтом содержания и методов обучения имени В. С. Леднева.

