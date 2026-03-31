Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новых прокуроров назначили в два района Красноярска

Прокуроры сменили в Октябрьском и Центральном районах.

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник представил новых руководителей надзорных ведомств двух районов города на встрече с представителями местной власти, правоохранительных органов и судебной системы.

Приказами Генерального прокурора РФ от 19 марта 2026 года прокурором Октябрьского района назначен старший советник юстиции Иван Волков, а Центрального района — старший советник юстиции Михаил Ковязин.

В ходе представления Тютюник обозначил для новых прокуроров ключевые задачи: надзор за соблюдением трудовых прав граждан, контроль за исполнением муниципальных программ, усиление антикоррупционной работы и защиту прав несовершеннолетних в социальной сфере.

