Новых прокуроров назначили в два района Красноярска

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник представил новых руководителей надзорных ведомств двух районов города на встрече с представителями местной власти, правоохранительных органов и судебной системы.
Приказами Генерального прокурора РФ от 19 марта 2026 года прокурором Октябрьского района назначен старший советник юстиции Иван Волков, а Центрального района — старший советник юстиции Михаил Ковязин.
В ходе представления Тютюник обозначил для новых прокуроров ключевые задачи: надзор за соблюдением трудовых прав граждан, контроль за исполнением муниципальных программ, усиление антикоррупционной работы и защиту прав несовершеннолетних в социальной сфере.
