В Октябрьском районе Красноярска назначили нового прокурора вместо погибшего в ДТП

Прокурором Центрального района с 2021 года был Дмитрий Смыкалов. Информации о его отставке не было, однако на его место назначили 46-летнего Ивана Волкова. Он окончил Хакасский технический институт по специальности «Электроснабжение», позже получил юридическое образование в Хакасском госуниверситете. В органах прокуратуры с 2007 года, последнее время был Шарыповским межрайонным прокурором.