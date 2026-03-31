В Октябрьском районе Красноярска назначили нового прокурора вместо погибшего в ДТП

В Октябрьском и Центральном районах Красноярска назначили новых прокуроров. Руководителей представил Роман Тютюник на совещании.
Напомним, место прокурора Октябрьского района стало вакантным после гибели предыдущего начальника Василия Федорина. Он скончался в больнице после ДТП на трассе Еловое — Элита в конце декабря 2025 года. По данным СМИ, Федорин был пьян, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Allion, 23-летняя пассажирка иномарки погибла на месте.
Его место занял 38-летний Михаил Ковязин. Он окончил юридический институт СФУ, с 2009 года работает в прокуратуре, где занимал различные должности. С 2021 года возглавлял отдел по надзору за экономикой и природой.
Прокурором Центрального района с 2021 года был Дмитрий Смыкалов. Информации о его отставке не было, однако на его место назначили 46-летнего Ивана Волкова. Он окончил Хакасский технический институт по специальности «Электроснабжение», позже получил юридическое образование в Хакасском госуниверситете. В органах прокуратуры с 2007 года, последнее время был Шарыповским межрайонным прокурором.
