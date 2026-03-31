В Красноярске начали проверку после сообщений об отравлении в кафе

КРАСНОЯРСК, 31 мар — РИА Новости. Следственные органы организовали проверку после сообщений об отравлении людей в одном из кафе Красноярска, сейчас устанавливаются пострадавшие, сообщили журналистам в региональном СК РФ.
«В социальных медиа размещены сведения о том, что несколько человек отравились после употребления пищи в одном из кафе Красноярска. Женщина и ребенок обратились в больницу с признаками пищевого отравления, им потребовалась медицинская помощь и госпитализация», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что по данному факту организована проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают пострадавших и проводят другие мероприятия.