В Красноярске начали проверку после сообщений об отравлении в кафе

СК начал проверку после сообщений об отравлении в кафе в Красноярске.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 31 мар — РИА Новости. Следственные органы организовали проверку после сообщений об отравлении людей в одном из кафе Красноярска, сейчас устанавливаются пострадавшие, сообщили журналистам в региональном СК РФ.

«В социальных медиа размещены сведения о том, что несколько человек отравились после употребления пищи в одном из кафе Красноярска. Женщина и ребенок обратились в больницу с признаками пищевого отравления, им потребовалась медицинская помощь и госпитализация», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что по данному факту организована проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают пострадавших и проводят другие мероприятия.