Директором филиала ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго» назначили Сергея Старкова

Главой пермского филиала ПАО «Россети Урал» назначили Сергея Старкова. Сергей Александрович окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение», квалификация «инженер», а также Уральский федеральный университет по направлению «Менеджмент», квалификация «магистр».
Трудовую деятельность в электроэнергетике начал в 1994 году электромонтером в Красновишерском РЭС. Прошел путь от мастера до руководителя производственного отделения. С 2014 года занимал должность заместителя главного инженера по эксплуатации в филиале «Пермэнерго», с 2021 года — директора производственного отделения. С 2023 года — заместитель главного инженера по производственной деятельности, с декабря 2025 года исполнял обязанности директора филиала «Пермэнерго». Общий стаж в отрасли — 31 год.
За многолетний труд и заслуги в развитии электроэнергетики Сергей Александрович отмечен Почетной грамотой Министерства энергетики РФ (2017 г.) и удостоен звания «Заслуженный работник электросетевого комплекса Урала» (2023 г.).
В зоне его ответственности оперативное управление и стратегическое развитие филиала «Пермэнерго», обеспечение надежного электроснабжения Пермского края.