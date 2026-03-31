Директором филиала ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго» назначили Сергея Старкова

Трудовую деятельность в электроэнергетике начал в 1994 году электромонтером в Красновишерском РЭС. Прошел путь от мастера до руководителя производственного отделения. С 2014 года занимал должность заместителя главного инженера по эксплуатации в филиале «Пермэнерго», с 2021 года — директора производственного отделения. С 2023 года — заместитель главного инженера по производственной деятельности, с декабря 2025 года исполнял обязанности директора филиала «Пермэнерго». Общий стаж в отрасли — 31 год.