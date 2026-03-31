Спортсменка из Хабаровска забила 15 мячей на турнире «Кожаный мяч».

Команда хабаровской школы № 27 «Заря» триумфально завершила выступление на всероссийских соревнованиях по футзалу памяти Никиты Симоняна, как сообщает Пресс-служба правительства Хабаровского края. Турнир проходил на базе отдыха «Море спорта» в Нижегородской области, где за медали боролись команды двух возрастных групп. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Для выхода в финал подопечные Раисы Радиной прошли строгий отбор в межрегиональном объединении «Дальний Восток». В финальной части турнира хабаровчанки показали абсолютный результат. Начав с волевой победы над сверстницами из Псковской области со счетом 3:2, команда закрепила успех в матче против СШ № 17 города Камышин (4:3). После уверенных побед в четвертьфинале и полуфинале, «Заря» вновь встретилась с представительницами Камышина в решающем поединке, завершив его в свою пользу со счетом 2:0.
Особое внимание организаторы уделили хабаровчанке Кристине Борисовой, которая была признана самым результативным игроком турнира. На ее счету 15 реализованных моментов. Напомним, Школьная футбольная лига является частью масштабного проекта РФС, в котором по всей стране задействовано около полумиллиона учащихся. Подобные достижения позволяют региональным школьным клубам регулярно подтверждать высокий уровень подготовки.
